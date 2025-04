Após acidente, moto vai parar dentro de churrasqueira de bar em Ribeirão Preto (SP) Câmeras de segurança flagraram o momento Cidade Alerta Interior SP|Do R7 08/04/2025 - 17h38 (Atualizado em 08/04/2025 - 17h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um acidente impressionante ocorreu no bairro Paulo Gomes Romeo, em Ribeirão Preto (SP), quando uma moto colidiu com uma churrasqueira em um bar após ser atingida por um carro. As câmeras de segurança capturaram o momento em que o piloto perdeu o controle e subiu na calçada, atingindo o estabelecimento comercial. O acidente, que aconteceu no cruzamento da Av. Renê Oliva Strang com a Rua Diógenes Petean, resultou em fraturas no piloto, que foi socorrido e levado ao Hospital das Clínicas. Nenhum ocupante do carro ficou ferido, e as causas do acidente estão sendo investigadas