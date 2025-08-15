Logo R7.com
Ataques de cães de grande porte acendem alerta para necessidade de adestramento

Casos recentes reacendem debate sobre responsabilidade dos tutores

Cidade Alerta Interior SP

Casos de ataques de cães da raça pitbull têm causado medo em diversas regiões. Em um dos episódios, um animal escapou e atacou moradores — incluindo crianças —, resultando em ferimentos graves. Imagens de câmeras de segurança registraram momentos de pânico e a mobilização de moradores para conter os cães. A responsabilidade dos tutores é ressaltada, com ênfase na importância do treinamento e do controle adequado desses animais.

