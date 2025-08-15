Ataques de cães de grande porte acendem alerta para necessidade de adestramento
Casos recentes reacendem debate sobre responsabilidade dos tutores
Casos de ataques de cães da raça pitbull têm causado medo em diversas regiões. Em um dos episódios, um animal escapou e atacou moradores — incluindo crianças —, resultando em ferimentos graves. Imagens de câmeras de segurança registraram momentos de pânico e a mobilização de moradores para conter os cães. A responsabilidade dos tutores é ressaltada, com ênfase na importância do treinamento e do controle adequado desses animais.