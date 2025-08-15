Ataques de cães de grande porte acendem alerta para necessidade de adestramento Casos recentes reacendem debate sobre responsabilidade dos tutores Cidade Alerta Interior SP|Do R7 15/08/2025 - 20h11 (Atualizado em 15/08/2025 - 20h11 ) twitter

Casos de ataques de cães da raça pitbull têm causado medo em diversas regiões. Em um dos episódios, um animal escapou e atacou moradores — incluindo crianças —, resultando em ferimentos graves. Imagens de câmeras de segurança registraram momentos de pânico e a mobilização de moradores para conter os cães. A responsabilidade dos tutores é ressaltada, com ênfase na importância do treinamento e do controle adequado desses animais.