Audiência é realizada sobre entregador encontrado morto no Morro do São Bento O crime aconteceu em junho de 2024 e o suspeito do latrocínio, Guilherme Miranda, foi preso Cidade Alerta Interior SP|Do R7 05/02/2025 - 13h55 (Atualizado em 05/02/2025 - 13h55 )

Nesta terça-feira (04), aconteceu a primeira audiência sobre a morte do entregador Gabriel Rodrigues da Costa, de 28 anos, encontrado morto no Morro do São Bento, em Ribeirão Preto (SP). O crime aconteceu em junho de 2024 e, após investigações da Polícia Civil, o suspeito do latrocínio, Guilherme Miranda, de 38 anos, foi preso.

Na audiência, foram ouvidos os policiais civis que participaram das investigações do caso, mas uma das testemunhas não compareceu e uma nova audiência será marcada.