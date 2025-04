Bombeiros de Minas Gerais localizam corpo de estudante de Franca (SP) desaparecido em cachoeira Pedro Francisco estava desaparecido desde o último domingo (31) Cidade Alerta Interior SP|Do R7 04/04/2025 - 18h25 (Atualizado em 04/04/2025 - 18h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O desaparecimento de Pedro Francisco Nicula em uma cachoeira teve um fim trágico. O corpo do estudante de Franca (SP) foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

O jovem, que estava com amigos na cachoeira Maria Rosa, caiu de uma altura de dez metros. As buscas, iniciadas no domingo, resultaram na localização do corpo no mesmo local do afogamento. A perícia de Passos (MG) foi acionada e a família foi designada ao Instituto Médico Legal.