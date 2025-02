Carro bate no muro de comércio após colisão, no centro de Ribeirão Preto (SP) Apesar de a lanchonete estar aberta no momento do acidente, ninguém se feriu Cidade Alerta Interior SP|Do R7 10/02/2025 - 13h42 (Atualizado em 10/02/2025 - 13h42 ) twitter

No último dia 07, no centro de Ribeirão Preto (SP), um carro prata que seguia pela Rua Mariana Junqueira teria desrespeitado a sinalização e avançado na rua Barão do Amazonas, quando foi atingido por um outro veículo que descia por essa rua.

Com o impacto da colisão, o carro atingido bateu no muro de uma lanchonete. Felizmente, no momento do acidente, não havia nenhuma mesa naquele ponto e nenhuma pessoa saiu ferida.