Carro capota após colisão em Franca (SP) Veículo foi atingido em cruzamento e capotou, mas ocupantes saíram ilesos Cidade Alerta Interior SP|Do R7 01/04/2025 - 12h37 (Atualizado em 01/04/2025 - 12h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um carro capotou na Rua Paraná com o Jardim Betânia, em Franca (SP). O veículo, que estava na preferencial, foi atingido por outro carro, resultando em um capotamento.

Apesar do impacto, uma mulher e uma criança que estavam no carro não se feriram.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para prestar socorro e interditar a via para a remoção do veículo. As imagens do incidente foram exibidas no programa Cidade Alerta, destacando a rápida resposta das equipes de resgate.