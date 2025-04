Caso Ana Júlia: família busca justiça contra marido e cúmplice em Ribeirão (SP) Marido responde por homicídio culposo e cúmplice fez acordo judicial para evitar prisão Cidade Alerta Interior SP|Do R7 16/04/2025 - 19h35 (Atualizado em 16/04/2025 - 19h35 ) twitter

O processo judicial sobre a morte de Ana Júlia Borsoi em Ribeirão Preto (SP) avança com decisões distintas para os dois acusados: Mateus Augusto Pinto responde por homicídio culposo como autor do disparo fatal, enquanto Victor Hugo dos Santos, acusado de ocultação de arma, firmou acordo judicial com multa de R$ 3 mil para evitar prisão.

A família da vítima, representada por seu advogado, contesta a versão oficial do crime e busca uma sentença que considere o impacto da perda, especialmente para o filho do casal. O caso continua sob análise judicial enquanto a família enfrenta o duplo desafio do luto e da busca por justiça.