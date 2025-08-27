Caso Carmem: Polícia Civil faz segunda reconstituição do crime Namorado e policial ambiental são suspeitos e se acusam mutuamente pelo crime Cidade Alerta Interior SP|Do R7 27/08/2025 - 19h20 (Atualizado em 27/08/2025 - 19h24 ) twitter

A Polícia Civil realizou uma nova reconstituição da morte da estudante Carmem de Oliveira, desaparecida há mais de dois meses em Ilha Solteira (SP). A ação teve como base o depoimento do namorado da vítima, Marcos Yuri Amorim, suspeito de envolvimento no crime. Ele acusa o policial ambiental Roberto Carlos de ter cometido o assassinato. Os dois se contradizem e se acusam mutuamente.