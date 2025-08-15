Caso Larissa: acusada de matar nora é avisada de nova acusação de homicídio
Elizabete Arrabaça também é suspeita de envolvimento na morte da amiga, Élide Guidi
A Polícia Civil investiga Elizabete Arrabaça por múltiplos homicídios, incluindo a morte de sua nora Larissa Rodrigues e de sua filha Nathália Garnica. Além desses casos, ela também é acusada de ter matado a amiga,Élide Guidi, há seis anos. Elizabete, que nega todas as acusações, está presa em Votorantim (SP). Segundo o advogado Bruno Ribeiro, ela está com o estado de saúde estável, mas enfrenta dificuldades de locomoção. As investigações seguem em andamento.