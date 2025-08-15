Caso Larissa: acusada de matar nora é avisada de nova acusação de homicídio Elizabete Arrabaça também é suspeita de envolvimento na morte da amiga, Élide Guidi Cidade Alerta Interior SP|Do R7 14/08/2025 - 21h24 (Atualizado em 14/08/2025 - 21h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil investiga Elizabete Arrabaça por múltiplos homicídios, incluindo a morte de sua nora Larissa Rodrigues e de sua filha Nathália Garnica. Além desses casos, ela também é acusada de ter matado a amiga,Élide Guidi, há seis anos. Elizabete, que nega todas as acusações, está presa em Votorantim (SP). Segundo o advogado Bruno Ribeiro, ela está com o estado de saúde estável, mas enfrenta dificuldades de locomoção. As investigações seguem em andamento.