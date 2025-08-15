Caso Larissa: Elizabete Arrabaça será transferida para a Penitenciária de Tremembé
A transferência foi motivada por razões de segurança e saúde, devido à chegada de novas detentas à enfermaria de Votorantim
Elizabete Arrabaça, acusada de matar a própria filha e a nora, será transferida para a Penitenciária de Tremembé (SP), conhecida por abrigar detentas de casos de grande repercussão. A transferência ocorre por questões de segurança e saúde, após a chegada de novas detentas à enfermaria de Votorantim. Elizabete responde por homicídio e segue sob investigação por outros possíveis crimes.