Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Caso Larissa: Justiça marca para setembro primeira audiência sobre a morte da professora de pilates

Serão ouvidas testemunhas de acusação e defesa, além da amante de Luiz Garnica, acusado de participação no crime

Cidade Alerta Interior SP|Do R7

O Tribunal de Justiça agendou para setembro a primeira audiência sobre o assassinato da professora de pilates Larissa Rodrigues. Serão ouvidas testemunhas de acusação e defesa, incluindo familiares da vítima e a amante de Luiz Garnica, acusado do crime e marido de Larissa. A vítima foi envenenada com chumbinho, e tanto Luiz quanto sua mãe, Elizabete Arrabaça, respondem por homicídio qualificado.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.