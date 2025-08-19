Caso Larissa: Justiça marca para setembro primeira audiência sobre a morte da professora de pilates Serão ouvidas testemunhas de acusação e defesa, além da amante de Luiz Garnica, acusado de participação no crime Cidade Alerta Interior SP|Do R7 19/08/2025 - 19h24 (Atualizado em 19/08/2025 - 19h24 ) twitter

O Tribunal de Justiça agendou para setembro a primeira audiência sobre o assassinato da professora de pilates Larissa Rodrigues. Serão ouvidas testemunhas de acusação e defesa, incluindo familiares da vítima e a amante de Luiz Garnica, acusado do crime e marido de Larissa. A vítima foi envenenada com chumbinho, e tanto Luiz quanto sua mãe, Elizabete Arrabaça, respondem por homicídio qualificado.