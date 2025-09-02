Caso Larissa: laudo nega presença de chumbinho em frascos achados na casa de Elizabete Arrabaça Análise dos medicamentos apreendidos não confirma substância tóxica, mas polícia mantém linha de envenenamento gradual Cidade Alerta Interior SP|Do R7 02/09/2025 - 18h57 (Atualizado em 02/09/2025 - 18h57 ) twitter

A investigação sobre a morte da professora de pilates Larissa Rodrigues revelou que o laudo pericial dos medicamentos apreendidos na casa de Elizabete Arrabaça deu negativo para Chumbinho. Ainda assim, a polícia acredita que Larissa foi envenenada aos poucos. Elizabete, sogra da vítima, e seu filho, Luiz Garnica, marido da professora, estão presos, suspeitos de envolvimento no crime.