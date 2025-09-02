Caso Larissa: laudo nega presença de chumbinho em frascos achados na casa de Elizabete Arrabaça
Análise dos medicamentos apreendidos não confirma substância tóxica, mas polícia mantém linha de envenenamento gradual
A investigação sobre a morte da professora de pilates Larissa Rodrigues revelou que o laudo pericial dos medicamentos apreendidos na casa de Elizabete Arrabaça deu negativo para Chumbinho. Ainda assim, a polícia acredita que Larissa foi envenenada aos poucos. Elizabete, sogra da vítima, e seu filho, Luiz Garnica, marido da professora, estão presos, suspeitos de envolvimento no crime.