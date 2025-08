Caso Robinson: Polícia investiga nova pistas do desaparecimento de representante comercial Detalhes como o abandono de seu carro com falha mecânica e a última aparição em câmeras de segurança são analisados Cidade Alerta Interior SP|Do R7 04/08/2025 - 19h42 (Atualizado em 04/08/2025 - 19h42 ) twitter

O caso do desaparecimento de Robinson Lino, representante comercial de 33 anos, ganha novos desdobramentos. A polícia investiga sua possível passagem por Monte Alto (SP) e a compra de uma passagem para São José do Rio Preto (SP). Detalhes como o abandono de seu carro com falha mecânica e a última aparição em câmeras de segurança são analisados. A família busca respostas enquanto a polícia continua as investigações.