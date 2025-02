Caso Tremura: exame de DNA pode incriminar suspeito de matar PM aposentado em Ribeirão Preto Darie Alves Tremura, de 63 anos, fazia escolta de malote com o filho quando foi baleado e morto por criminosos armados em fevereiro de 2024; Polícia traz novos detalhes sobre a investigação Cidade Alerta Interior SP|Do R7 14/02/2025 - 09h01 (Atualizado em 14/02/2025 - 09h21 ) twitter

Completou 1 ano nesta semana o assassinato do sargento aposentado da Polícia Militar Darie Alves Tremura, de 63 anos. O crime aconteceu em 12 de fevereiro de 2024, quando o PM aposentado e o filho foram surpreendidos por homens armados enquanto recolhiam e faziam a escolta de dinheiro de recarga de cartões no Centro de Ribeirão Preto. Um desses homens é Emerson Pereira da Silva, de 39 anos, que está preso desde dezembro. Ele foi ferido na troca de tiros e o exame de DNA é do sangue da camiseta que ele usava no dia do assalto; os resultados desse exame serão decisivos para uma possível condenação.