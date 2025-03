Cidade Alerta traz novas atualizações sobre o estado de saúde de Pedro Severino Jogador se envolveu em um grave acidente na Rodovia Anhanguera Cidade Alerta Interior SP|Do R7 07/03/2025 - 14h31 (Atualizado em 07/03/2025 - 14h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A repórter Ludmila Osório traz informações ao vivo sobre o estado de saúde do jogador Pedro Severino, de Ribeirão Preto.

A família considera transferi-lo para um hospital particular, mas a decisão depende de uma reunião médica.

O motorista envolvido no acidente, Agnaldo, compartilhou que está com os pertences dos jogadores e está abalado com o ocorrido. Ele pretende colaborar com as investigações, mas ainda não está pronto para falar publicamente.

A comunidade continua torcendo pela recuperação de Pedro Severino. O Botafogo emitiu uma nota pedindo orações para o atleta.