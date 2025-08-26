Corpo de homem que vivia em situação de rua é encontrado dentro de carro em Franca (SP) Gilberto da Silva, 45 anos, estava desaparecido; polícia investiga causa da morte Cidade Alerta Interior SP|Do R7 26/08/2025 - 20h29 (Atualizado em 26/08/2025 - 20h29 ) twitter

O corpo de Gilberto da Silva, de 45 anos, foi encontrado no banco de trás de um carro na Vila São Sebastião, em Franca (SP). O veículo, emprestado por um vizinho, era onde a vítima, em situação de rua e usuário de drogas, costumava dormir. O homem estava desaparecido, o que causou preocupação na família. A polícia investiga a causa da morte.