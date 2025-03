Depósito de sucatas pega fogo no bairro Vila Aparecida, em Franca Causas do incêndio ainda são desconhecidas, mas suspeita-se de falha elétrica ou incêndio criminoso Cidade Alerta Interior SP|Do R7 07/03/2025 - 14h13 (Atualizado em 07/03/2025 - 14h13 ) twitter

O Corpo de Bombeiros enfrentou um incêndio em um depósito de sucatas, na Vila Aparecida, zona leste de Franca.

O repórter Guilherme Gonçalves acompanhou a operação, na qual oficiais e funcionários tentaram controlar as chamas que começaram em uma pilha de papelão. As causas do incêndio ainda são desconhecidas, mas suspeita-se de falha elétrica ou incêndio criminoso.

O sargento do Corpo de Bombeiros explicou que o material reciclável é altamente inflamável, o que facilitou a propagação do fogo.

A Polícia Civil investigará o caso. A rápida ação dos bombeiros evitou danos maiores, utilizando espuma LGE para extinguir as chamas de forma segura.