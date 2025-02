Dois motociclistas são detidos pela GCM após fazerem manobras perigosas em rodovia de Ribeirão Preto Um dos motociclistas caiu de moto após tentar fugir dos guardas civis; abordagem foi no Anel Viário Norte Cidade Alerta Interior SP|Do R7 24/02/2025 - 09h24 (Atualizado em 24/02/2025 - 09h24 ) twitter

Uma operação da Guarda Civil Metropolitana (GCM) terminou com a apreensão de uma moto irregular que fazia manobras perigosas na Rodovia Alexandre Balbo, no Anel Viário Norte de Ribeirão Preto. Os agentes se depararam com os motociclistas cometendo infrações na região do Jardim Cristo Redentor; os dois suspeitos tentaram fugir, mas acabaram detidos.