Em depoimento, acusado de matar agiota a facadas em Franca (SP) alega legítima defesa Adolescentes envolvidos no caso prestam depoimento como testemunhas Cidade Alerta Interior SP|Do R7 02/07/2025 - 21h16 (Atualizado em 02/07/2025 - 21h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

David Wesley, de 25 anos, passou por audiência de instrução pelo assassinato do agiota Itamar Cardoso, de 20 anos, em Franca (SP). Durante o depoimento, ele alegou legítima defesa após ameaças da vítima. Dois adolescentes também estão envolvidos no caso e foram ouvidos como testemunhas. O crime ocorreu em abril, quando Itamar foi morto a facadas dentro de seu carro. O processo segue para as alegações finais.