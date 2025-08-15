Empresário acusado de duplo homicídio é julgado em Sertãozinho (SP)
Crime ocorreu após briga familiar envolvendo a compra de um rancho no interior paulista
O julgamento de Gerson Petri, acusado de matar Marco Antônio e José Elias Siena em janeiro de 2022, continua em andamento na cidade de Sertãozinho (SP). O crime teria ocorrido após uma discussão familiar relacionada à compra de um rancho. Em seu depoimento, Gerson alegou legítima defesa, afirmando que foi atacado antes de efetuar os disparos. O depoimento do réu se estendeu por várias horas e o veredicto deve ser anunciado em breve.