Empresário acusado de duplo homicídio é julgado em Sertãozinho (SP) Crime ocorreu após briga familiar envolvendo a compra de um rancho no interior paulista Cidade Alerta Interior SP|Do R7 14/08/2025 - 21h01 (Atualizado em 14/08/2025 - 21h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O julgamento de Gerson Petri, acusado de matar Marco Antônio e José Elias Siena em janeiro de 2022, continua em andamento na cidade de Sertãozinho (SP). O crime teria ocorrido após uma discussão familiar relacionada à compra de um rancho. Em seu depoimento, Gerson alegou legítima defesa, afirmando que foi atacado antes de efetuar os disparos. O depoimento do réu se estendeu por várias horas e o veredicto deve ser anunciado em breve.