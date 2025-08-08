Envenenamentos em série: Elizabete Arrabaça é acusada de envolvimento em morte de amiga Élide Guidi morreu há nove anos em condições suspeitas. Caso pode levar à exumação de corpos para coleta de provas Cidade Alerta Interior SP|Do R7 08/08/2025 - 19h52 (Atualizado em 08/08/2025 - 19h53 ) twitter

A Polícia Civil de Ribeirão Preto (SP) investiga Elizabete Arrabaça por suspeita de envenenamento em série, incluindo a morte de Élide Guidi há nove anos. Já associada às mortes da própria nora e filha, ela é acusada de usar veneno contra amigos e até contra um animal de estimação. A investigação considera a exumação de corpos para confirmar as suspeitas.