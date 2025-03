Exame de insanidade mental é marcado para autor de homicídio em Ribeirão Preto (SP) Caso ocorreu em junho do ano passado, quando o acusado deu um soco e pisoteou o tórax da vítima que já estava caída ao chão Cidade Alerta Interior SP|Do R7 17/03/2025 - 10h36 (Atualizado em 17/03/2025 - 10h36 ) twitter

A Justiça marcou para setembro a realização de um exame de insanidade mental para Sérgio Salomão Bernardes, acusado de matar Júlio César da Silva em Ribeirão Preto.

O caso ocorreu em junho do ano passado. Na ocasião, os dois discutiam em uma rua do centro da cidade quando, de repente, Sérgio deu um soco em Júlio César. Com a vítima caída ao chão, o agressor ainda pisoteou seu peito.

Questões sobre a sanidade do acusado foram levantadas devido a um grande histórico de perturbações, conflitos e ameaças no condomínio onde morava. A defesa alega dúvidas sobre a saúde mental de Sérgio, enquanto a família da vítima vê a estratégia como uma tentativa de evitar a condenação.

O exame poderá influenciar a pena, podendo resultar em absolvição ou redução da sentença. A decisão judicial também impede Sérgio de retornar ao condomínio após sua soltura.