Exclusivo: sangue em camiseta é de homem preso pela morte de PM em Ribeirão Preto, confirma Perícia Emerson Pereira da Silva, de 39 anos, está preso desde dezembro suspeito de matar o policial aposentado Darie Alves Tremura, em 2024 Cidade Alerta Interior SP|Do R7 Record Interior SP 19/02/2025 - 17h59 (Atualizado em 19/02/2025 - 17h59 )

A Polícia Civil recebeu nesta quarta (19) o laudo do Instituto de Criminalística de São Paulo confirmando que o sangue encontrado na camiseta descartada no dia do crime é de Emerson Pereira da Silva, de 39 anos, preso suspeito pela morte do policial militar aposentado Darie Tremura. O crime aconteceu em fevereiro de 2024, no Centro de Ribeirão Preto, quando Darie e o filho Rafael faziam a coleta de malotes de dinheiro de recargas de ônibus. Emerson foi ouvido três vezes e sempre negou o crime.