Família de idoso desaparecido há 6 anos ainda busca por respostas

Após 6 anos do desaparecimento de Miguel Berdú em Franca (SP), a filha do idoso, Elizabete Berdú, conversou com a Record sobre a dúvida que permanece em relação ao que aconteceu com o pai.

Na época em que sumiu, em fevereiro de 2019, Miguel tinha 87 anos e estava com Alzheimer inicial. Cinco anos depois, em fevereiro de 2024, a justiça declarou que o idoso é considerado uma pessoa morta, não mais desaparecida, e foi expedido um documento oficial constando morte presumida.

Mesmo tanto tempo depois, a família ainda espera por respostas sobre o desaparecimento.