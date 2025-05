Feriado prolongado termina com mortes no trânsito na região de Ribeirão Preto (SP) 26 acidentes foram registrados, com 4 feridos e 9 vítimas fatais Cidade Alerta Interior SP|Do R7 05/05/2025 - 19h01 (Atualizado em 05/05/2025 - 19h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Durante o feriado prolongado do Dia do Trabalhador, a região de Ribeirão Preto (SP) registrou 26 acidentes com vítimas, resultando em 9 mortes e 4 pessoas gravemente feridas. A imprudência e a desatenção dos motoristas são apontadas como causas principais, apesar das vias estarem sinalizadas e sem problemas no asfalto.

Em Araraquara (SP), um acidente envolvendo um racha resultou em duas mortes, enquanto em Sertãozinho (SP), um motorista suspeito de embriaguez causou a morte de dois motociclistas.