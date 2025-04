Franca (SP) registra aumento no número de furtos de veículos Cerca de um carro foi roubado por dia entre janeiro e fevereiro Cidade Alerta Interior SP|Do R7 08/04/2025 - 17h42 (Atualizado em 08/04/2025 - 17h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O programa Cidade Alerta destaca o aumento preocupante de furtos de veículos em Franca (SP), com um carro sendo furtado por dia entre janeiro e fevereiro. A biomédica Naira Cabral compartilha seu desespero após ter seu carro arrombado e pertences roubados, incluindo documentos e cartões bancários.

Outro caso envolve um mecânico que teve sua caminhonete furtada em plena luz do dia, enquanto buscava seu filho na escola. As imagens dos crimes foram entregues à polícia, que continua as investigações. Apesar de uma leve queda nos furtos gerais, a sensação de insegurança persiste entre os moradores, que clamam por justiça e medidas mais eficazes contra a criminalidade.