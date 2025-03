Funcionário público de Serrana (SP) é preso por desvio de alimentos escolares Com ele, foram apreendidos 210 quilos de alimentos, incluindo arroz, feijão e açúcar Cidade Alerta Interior SP|Do R7 17/03/2025 - 10h31 (Atualizado em 17/03/2025 - 10h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um funcionário da prefeitura de Serrana (SP) foi preso após ser flagrado desviando alimentos destinados à merenda escolar.

A denúncia anônima levou à investigação e monitoramento do suspeito, que escondia os mantimentos em um canavial antes de recolhê-los com seu carro particular. Foram apreendidos 210 quilos de alimentos, incluindo arroz, feijão e açúcar.

O delegado Marcelo Melo confirmou a prisão em flagrante por peculato, e a prefeitura de Serrana prometeu colaborar com as investigações para garantir a transparência e cumprimento da lei.