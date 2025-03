Furto de fios em Ribeirão Preto tem se tornado um problema recorrente RP Mobi, responsável pelo trânsito, relata prejuízos de quase R$40 mil nos primeiros meses do ano Cidade Alerta Interior SP|Do R7 13/03/2025 - 10h54 (Atualizado em 13/03/2025 - 10h54 ) twitter

Ribeirão Preto enfrenta um problema crescente com furtos de fios, afetando semáforos e causando transtornos no trânsito. Recentemente, o cruzamento da Saldanha Marinho com a Duque de Caxias foi novamente afetado, com semáforos desligados devido a furtos.

A substituição de fios de cobre por alumínio foi uma medida adotada para desestimular os furtos, mas a situação persiste. Com 75 ocorrências de furtos nos primeiros meses de 2023, a cidade enfrenta desafios contínuos para manter a segurança e a fluidez no trânsito.

A RP Mobi, responsável pelo trânsito, relata prejuízos de quase R$40 mil nos primeiros meses do ano, superando o total do ano anterior.