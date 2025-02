Furtos e roubos de veículos aumentam em Franca (SP) Com medo, motoristas têm se sentido reféns da violência Cidade Alerta Interior SP|Do R7 10/02/2025 - 13h32 (Atualizado em 10/02/2025 - 13h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Franca, no interior de São Paulo, a disparada de roubos e furtos de veículos tem desafiado as autoridades e preocupado a população. As ações dos criminosos não têm hora para acontecer. Na maioria das vezes, são em plena luz do dia e são flagradas por câmeras de segurança.

De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, nos últimos dois anos, houve um aumento de 46% no número de furtos a automóveis na cidade.