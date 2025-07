Golpe: empresário que pegou R$ 40 milhões em esquema de pirâmide continua foragido Líder da B&B Capital é acusado de aplicar um golpe em investidores ao prometer altos rendimentos Cidade Alerta Interior SP|Do R7 29/07/2025 - 20h00 (Atualizado em 29/07/2025 - 20h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A B&B Capital, liderada por André Luiz Rosa, é acusada de enganar investidores com falsas promessas de altos rendimentos em um esquema de pirâmide financeira. Segundo relatório da Polícia Civil, o dinheiro nunca foi aplicado no mercado financeiro e era utilizado para pagar investidores antigos com o aporte de novos. O Ministério Público investiga a empresa por estelionato e lavagem de dinheiro. Juntos, os prejuízos ultrapassam R$ 40 milhões. André Luiz Rosa está foragido após fugir com o valor arrecadado, enquanto as vítimas seguem sem ressarcimento.