Homem é preso ao furtar escola municipal em São Carlos (SP) Câmeras flagraram o suspeito tentando esconder os objetos com uma toalha Cidade Alerta Interior SP|Do R7 23/07/2025 - 20h50 (Atualizado em 23/07/2025 - 20h50 )

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante por furto qualificado após invadir uma escola municipal no Jardim Santa Maria 2, em São Carlos (SP), na madrugada desta quarta-feira (23). Imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que ele tenta cobrir os materiais furtados com uma toalha ao perceber a aproximação da viatura. A guarda municipal foi acionada após o disparo do alarme e localizou o suspeito na calçada com sacos de lixo e a toalha usada para esconder os itens.