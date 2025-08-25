Logo R7.com
Homem é preso após furtar loja no centro de Ribeirão Preto (SP)

Após perceber o crime, o proprietário acionou a polícia, que localizou e prendeu o suspeito rapidamente

Cidade Alerta Interior SP|Do R7

A Polícia Militar prendeu um homem que furtou mais de 30 anéis, uma caixa de som e um óculos de sol de uma loja no centro de Ribeirão Preto (SP). Após perceber o crime, o proprietário acionou a polícia, que localizou e prendeu o suspeito rapidamente. Os itens, avaliados em R$ 200, foram recuperados e devolvidos. O homem, que já era conhecido por furtos anteriores na mesma loja, está à disposição da Justiça.

