Homem morre afogado na Lagoa do Saibro, em Ribeirão Preto (SP) Segundo informações, vítima teria entrado embriagada na água pouco antes do afogamento Cidade Alerta Interior SP|Do R7 22/01/2025 - 12h22 (Atualizado em 22/01/2025 - 12h22 )

O corpo do homem de 32 anos que morreu afogado na Lagoa do Saibro, que fica no Jardim Interlagos, em Ribeirão Preto (SP), foi enterrado na tarde do último dia 21, em Santa Rosa de Viterbo. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima teria entrado na lagoa embriagada pouco antes de se afogar.