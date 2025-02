Homem preso por espancar rival até a morte vai a júri popular em Ribeirão Preto Daniel Valeriano de Brito, de 39 anos, deve responder pelo homicídio triplamente qualificado de Francisco Fortuna, de 43 anos, em outubro de 2024; crime chocou a região Cidade Alerta Interior SP|Do R7 19/02/2025 - 09h56 (Atualizado em 19/02/2025 - 09h56 ) twitter

A Justiça determinou nesta terça (18) que vá a júri popular o motoboy Daniel Valeriano de Brito, de 39 anos, que espancou até a morte o entregador Francisco Fortuna, de 43 anos, em outubro do ano passado, em Ribeirão Preto. Daniel está em Pernambuco e foi interrogado de forma online. O motivo do crime seria ciúmes do relacionamento de Francisco com a ex de Daniel; dois policiais militares e a namorada de Francisco depuseram a pedido do Ministério Público. Daniel deve responder por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, uso de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.