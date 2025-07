Homem vai a júri popular por assassinato de motorista escolar em Sales Oliveira (SP) Crime foi motivado por ciúmes e áudios mostram ameaças antes do homicídio Cidade Alerta Interior SP|Do R7 16/07/2025 - 19h40 (Atualizado em 16/07/2025 - 19h40 ) twitter

Eduardo Donizetti da Silva responderá a júri popular pelo assassinato de Ediberto de Souza Brito, motorista escolar, em Sales Oliveira (SP). O crime ocorreu em agosto de 2024 e teria sido motivado por ciúmes. Antes do homicídio, áudios com ameaças foram registrados. Eduardo alega legítima defesa, mas é acusado de homicídio qualificado. A data do julgamento ainda não foi marcada.