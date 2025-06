Idoso é esfaqueado em briga na fila do restaurante Bom Prato em Franca (SP) Discussão por dinheiro para o almoço termina em ataque e deixa frequentadores preocupados Cidade Alerta Interior SP|Do R7 10/06/2025 - 20h10 (Atualizado em 10/06/2025 - 20h10 ) twitter

Um idoso foi esfaqueado nesta terça-feira (10) durante uma briga na fila do restaurante popular Bom Prato, em Franca (SP). O conflito teve início após uma discussão entre a vítima e o suspeito sobre dinheiro para o almoço. O agressor fugiu do local, e a polícia já investiga o caso. Frequentadores do restaurante reclamam da falta de segurança, que tem sido motivo de preocupação após outros incidentes registrados na região. A Secretaria de Segurança Pública ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.