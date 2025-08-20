Igreja é assaltada por homem armado no Jardim Redentor, em Franca (SP)
Criminoso agiu com calma, usou desculpa para entrar e fugiu com envelopes de dinheiro
Uma igreja localizada no Jardim Redentor, em Franca (SP), foi alvo de um assalto à mão armada. O criminoso, que agiu com tranquilidade, entrou no local dizendo que queria falar com o padre e pediu um copo de água. Em seguida, anunciou o assalto, sacou a arma e exigiu envelopes contendo cerca de 500 reais. Após o roubo, ele deixou o local calmamente.