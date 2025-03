Incêndio destrói casa e deixa morador sem nada em Franca (SP) Suspeita é de que um curto-circuito tenha dado início às chamas Cidade Alerta Interior SP|Do R7 14/03/2025 - 11h22 (Atualizado em 14/03/2025 - 11h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um incêndio devastador atingiu uma residência na área central de Franca (SP) e mobilizou o Corpo de Bombeiros. Após horas de trabalho, o fogo foi controlado, mas a casa ficou completamente destruída.

O morador, Seu Hélio, que estava dormindo no momento do incidente, conseguiu escapar com a ajuda de transeuntes, mas lamenta a perda de seus animais de estimação.

A suspeita é de que um curto-circuito tenha iniciado o incêndio.

A Defesa Civil foi acionada para avaliar a estrutura da casa, que foi interditada. O morador enfrenta, agora, a difícil tarefa de recomeçar após perder todos os seus pertences.