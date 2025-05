Julgamento de caseiro que matou o patrão em São José da Bela Vista (SP) começa em Franca Réu alega ter agido em legítima defesa e afirma que sofria constantes ameaças do empregador Cidade Alerta Interior SP|Do R7 07/05/2025 - 19h31 (Atualizado em 07/05/2025 - 19h52 ) twitter

Virgílio Januário, de 52 anos, enfrenta o Tribunal do Júri em Franca (SP) após ser acusado de matar seu patrão, Eliandro Oliveira Medeiros, em um sítio na zona rural de São José da Bela Vista (SP). O crime ocorreu em dezembro de 2023, e a defesa alega legítima defesa, citando ameaças e agressões frequentes por parte do patrão. O Ministério Público, no entanto, acusa Virgílio de homicídio qualificado por motivo fútil.

O julgamento, que começará na manhã desta quinta-feira (08), decidirá se Virgílio agiu em legítima defesa ou cometeu assassinato.