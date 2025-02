Justiça pede anulação de julgamento que absolveu casal suspeito de matar caminhoneiro Karina Fernanda da Silva e Messias Pereira de Paulo são acusados pelo crime, que ocorreu em setembro de 2015 Cidade Alerta Interior SP|Do R7 05/02/2025 - 13h54 (Atualizado em 05/02/2025 - 13h54 ) twitter

A justiça pediu a anulação do julgamento que absolveu o casal suspeito de matar um caminhoneiro em Ribeirão Preto (SP).

Por falta de provas, o júri decidiu manter Karina Fernanda da Silva e o amante, Messias Pereira de Paulo, em liberdade. Os dois são acusados de matar a tiros o caminhoneiro, e marido de Karina, Fabio Guidette, de 35 anos, em setembro de 2015.

O julgamento aconteceu na semana passada, em 27 de janeiro, dez anos depois do acontecimento do crime, mas o Ministério Público entrou com recurso pedindo a anulação da decisão por acreditar que existem provas suficientes para manter o casal preso.