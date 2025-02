Justiça suspende processos de credores contra Voepass para que aérea mantenha atividades Companhia com sede em Ribeirão Preto (SP) enfrenta dívida de mais de R$ 200 milhões Cidade Alerta Interior SP|Do R7 19/02/2025 - 09h42 (Atualizado em 19/02/2025 - 09h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Justiça de Ribeirão Preto proibiu nesta segunda (17) por 60 dias que credores da Voepass Linhas Aéreas tomem medidas judiciais que comprometam as operações da companhia aérea, enquanto o grupo tenta se recuperar financeiramente. A situação se agravou após a queda do voo 2283 em agosto do ano passado, em Vinhedo (SP) que deixou 62 pessoas mortas. A Voepass enfrenta um período de reestruturação financeira em razão de uma dívida de mais de R$200 milhões.