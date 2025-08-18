Menino de 10 anos é flagrado pilotando moto em Ribeirão Preto (SP) Caso foi encaminhado à Vara da Infância e Juventude e pode gerar punição para o pai da criança, que filmava a ação e publicava nas redes sociais Cidade Alerta Interior SP|Do R7 18/08/2025 - 19h26 (Atualizado em 18/08/2025 - 19h26 ) twitter

A Polícia Civil de Ribeirão Preto (SP) investiga o caso de um menino de 10 anos flagrado pilotando uma moto, incentivado pelo próprio pai, que filmava e publicava as imagens nas redes sociais. O caso foi encaminhado à Vara da Infância e Juventude. O pai pode responder por permitir a direção ao menor, o que configura violação do Código de Trânsito Brasileiro.