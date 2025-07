Moto cai em córrego após colisão com carro em Ribeirão Preto (SP) Motociclista sofreu ferimentos leves Cidade Alerta Interior SP|Do R7 11/07/2025 - 20h31 (Atualizado em 11/07/2025 - 20h31 ) twitter

Um acidente de trânsito em Ribeirão Preto (SP) terminou com uma moto caindo em um córrego depois de colidir com um carro na avenida Francisco Junqueira, na manhã desta sexta-feira (11). O motociclista foi socorrido sem ferimentos graves e o motorista do veículo se comprometeu a arcar com os custos dos danos.