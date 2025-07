Motorista avança sinal de pare e atinge carro de aplicativo em Franca (SP) Não houve feridos no acidente, mas o motorista atingido teme prejuízo, pois depende do carro para trabalhar Cidade Alerta Interior SP|Do R7 31/07/2025 - 19h32 (Atualizado em 31/07/2025 - 19h32 ) twitter

Um acidente ocorreu no bairro Cidade Nova, em Franca (SP) nesta quinta-feira (31), quando um motorista avançou o sinal de parada obrigatória e colidiu com força na lateral de um carro que estava na preferencial. Apesar da violência do impacto, ninguém se feriu. A motorista alegou ter sido atrapalhada pelo GPS e pelo sol. O motorista de aplicativo atingido expressou preocupação com sua renda, já que depende do carro para trabalhar.