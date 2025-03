Motorista morre, após veículo colidir com árvore em Leme (SP) Thiago Henrique Gomes, de 40 anos, estava sozinho no veículo no momento do acidente

