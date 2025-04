Mulher é baleada pelo ex durante evento em Santa Cruz das Palmeiras (SP) Vítima já tinha medida protetiva contra o agressor Cidade Alerta Interior SP|Do R7 08/04/2025 - 17h31 (Atualizado em 08/04/2025 - 17h58 ) twitter

Uma mulher de 32 anos, Thais Nunes, foi baleada pelo ex-marido durante uma cavalgada em Santa Cruz das Palmeiras (SP). Mesmo ferida, Thaís identificou o agressor, conhecido como Lê Machado, de 47 anos. Thaís possuía medida protetiva contra ele. A polícia está em busca do suspeito, que fugiu para Santa Rita do Passa Quatro.

O caso, registrado como tentativa de feminicídio, está sob investigação. A falta de comunicação dos organizadores do evento com as forças de segurança impediu o policiamento preventivo. A comunidade é incentivada a denunciar o paradeiro do suspeito para que ele responda pelo crime.