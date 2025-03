Mulher é morta a tiros pelo ex-companheiro no interior de São Paulo Imagens de câmera de segurança registraram o momento exato em que ocorreu o feminicídio Cidade Alerta Interior SP|Do R7 31/03/2025 - 09h46 (Atualizado em 31/03/2025 - 09h46 ) twitter

Na tarde do último dia 28, um caso chocante de feminicídio foi registrado em Santa Cruz das Palmeiras, no interior de São Paulo. Em plena via pública, Tainá de Andrade de Souza, de 29 anos, foi covardemente assassinada pelo seu ex-companheiro.

Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento em que Tainá estaciona sua motocicleta, atravessa a rua na direção do ex e, depois de uma conversa de poucos segundos, é morta com vários disparos de arma de fogo, mesmo depois de já estar caída no chão.

Segundo informações, o ex-companheiro da vítima, que fugiu após o crime, não aceitava o fim do relacionamento.

A polícia investiga o caso como feminicídio e está em busca do acusado.