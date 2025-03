Polícia Civil investiga a morte de professora em apartamento na zona sul de Ribeirão Preto (SP) Larissa Talle Leôncio Rodrigues foi encontrada morta em seu apartamento no Jardim Botânico Cidade Alerta Interior SP|Do R7 26/03/2025 - 14h30 (Atualizado em 26/03/2025 - 14h30 ) twitter

A Polícia Civil está investigando a morte suspeita de Larissa Talle Leôncio Rodrigues, uma professora de 37 anos encontrada morta em seu apartamento no Jardim Botânico, em Ribeirão Preto, no último dia 22.

O caso, inicialmente registrado como morte suspeita, está sendo acompanhado pelo 4º Distrito Policial e pela Delegacia de Homicídios.

O delegado Fernando Bravo busca esclarecimentos sobre a causa da morte, conversando com vizinhos e funcionários do prédio, além de tentar contato com o médico legista.

A investigação está em fase inicial, com a polícia apurando informações e ouvindo testemunhas para determinar se houve alguma causa externa ou se a morte se deu de forma natural.