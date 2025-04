Polícia identifica suspeito de assassinar jovem durante cavalgada em Morro Agudo (SP) Mãe busca justiça enquanto criminoso permanece foragido Cidade Alerta Interior SP|Do R7 17/04/2025 - 17h14 (Atualizado em 17/04/2025 - 17h14 ) twitter

A polícia civil identificou Tiago Inácio da Silva como o suspeito do assassinato de Cristhyan Santos, de 23 anos, durante uma cavalgada em Morro Agudo (SP). O crime, ocorrido em março de 2025, deixou a mãe da vítima, Josiane, em busca de justiça.

O vídeo do incidente mostra a brutalidade do ato, com Cristhyan sendo alvejado por vários tiros, após uma briga com o atirador.

A polícia segue com as investigações e continua a busca pelo suspeito, que está foragido.