Policia investiga tentativa de estupro de criança de 11 anos em Sertãozinho (SP)
Suspeito confessou o crime, mas foi liberado por falta de flagrante
A Polícia Civil investiga uma denúncia de tentativa de estupro contra um menino de 11 anos no Jardim Itapuã, Sertãozinho (SP). Imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito abordando a criança. O garoto relatou que o homem tentou acariciá-lo após atraí-lo para debaixo de uma árvore. O suspeito confessou ter exibido o órgão genital, mas foi liberado por falta de flagrante.