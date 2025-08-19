Logo R7.com
Policia investiga tentativa de estupro de criança de 11 anos em Sertãozinho (SP)

Suspeito confessou o crime, mas foi liberado por falta de flagrante

Cidade Alerta Interior SP|Do R7

A Polícia Civil investiga uma denúncia de tentativa de estupro contra um menino de 11 anos no Jardim Itapuã, Sertãozinho (SP). Imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito abordando a criança. O garoto relatou que o homem tentou acariciá-lo após atraí-lo para debaixo de uma árvore. O suspeito confessou ter exibido o órgão genital, mas foi liberado por falta de flagrante.

