Policia investiga tentativa de estupro de criança de 11 anos em Sertãozinho (SP) Suspeito confessou o crime, mas foi liberado por falta de flagrante Cidade Alerta Interior SP|Do R7 19/08/2025 - 19h44 (Atualizado em 19/08/2025 - 19h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil investiga uma denúncia de tentativa de estupro contra um menino de 11 anos no Jardim Itapuã, Sertãozinho (SP). Imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito abordando a criança. O garoto relatou que o homem tentou acariciá-lo após atraí-lo para debaixo de uma árvore. O suspeito confessou ter exibido o órgão genital, mas foi liberado por falta de flagrante.